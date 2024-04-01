Сервис Сферум запускает обновленный курс

17:32, 01 апреля 2024, ПАИ

Образовательный сервис Сферум представляет обновленный курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс разработан при поддержке Министерства просвещения РФ и содержит материалы, существенно обновленные в связи с расширением функциональности и появлением новых возможностей в сервисе. Все доработки Сферума проводили на основе обратной связи от исследовательских групп и педагогов.

В обновленном курсе появились материалы от команды Сферума и педагогов, которые делятся идеями для уроков и внеурочной коммуникации. Слушатели также узнают о новых полезных функциях сервиса: важных сообщениях, мини-приложении для сбора файлов и каналах, мотивирующих наградах для учеников и многом другом.

Педагоги Сферума делятся в обновленном курсе идеями для уроков и внеурочной коммуникации. Кроме этого, появился ряд новых функций: важные сообщения, мини-приложения для сбора файлов и каналах, мотивирующие награды для учеников и многое другое.

В программе курса три видеоурока, в которых слушателей научат создавать чаты и приглашать туда учеников, планировать онлайн-уроки, родительские собрания по видеосвязи. Новые знания помогут эффективнее использовать цифровые инструменты в решении повседневных задач. Кроме того, участников ждут домашнее задание и итоговый тест из 10 вопросов.

Спикерами курса стали заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России 2018 Алихан Динаев и руководитель отдела интеграции сервиса Сферум, VK Ирина Белевская.

Курс проходит в дистанционном формате. Обучение рассчитано на 8 академических часов, а приступить к курсу можно в любой момент.

После успешного окончания курса и сдачи теста педагог получит именной сертификат и сможет добавить его к своему портфолио. На конец марта 2024 года на курс было подано почти 99 тысяч заявок, а более 42 тысяч слушателей уже получили свой сертификат о его прохождении.