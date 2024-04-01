Два рекорда области установила псковичка на первенстве города по плаванию

16:52, 01 апреля 2024, ПАИ

Два рекорда области установила псковичка на первенстве Пскова по плаванию, которое прошло в бассейне спортшколы «Барс». Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

Мастер спорта псковичка Наталия Вихрова установила два рекорда Псковской области. На дистанции 100 метров её результат составил 1.02,75 секунд, а на дистанции 50 метров на спине – 29,38 секунды. Также она взяла пять золотых медалей на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также 100 и 400 метров на комплексное плавание.

Также отметим, что выдающиеся выступления на первенстве показали Ярослав Поляков, Илья Рощупкин, Алексей Мисюра, Захар Пименов, Максим Селягин, Евгений Васильев, Ксения Шелест и Юлия Паль.

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