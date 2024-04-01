Две базовые станции запустят в Печорском районе в начале лета

17:23, 01 апреля 2024, ПАИ

В Печорах на улице Малая Пачковка и в деревне Поколодово Печорского муниципального округа запустят две базовые станции. Это позволит улучшить покрытие сигналом сотовой связи автодороги Псков - Печоры, сообщил ПАИ начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Станции будут установлены за счёт собственных средств оператора связи ПАО «МегаФон». К середине апреля подрядчик подготовит фундамент под антенну-мачту. Запуск станций запланирован на начало лета.

Ранее сообщалось, что в этом году по президентской программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Псковской области установят 10 сотовых вышек.