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Общество

Школа лепной керамики может появиться в Пскове

Школу лепной керамики мечтает создать в Пскове основательница студии по созданию керамических изделий Лилия Семёнова. Своими планами по расширению мастерской эксперт поделилась в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 апреля.

Основательница студии лепной керамики «Какао» Лилия Семёнова. Фото: ПАИ

Лилия Семёнова сообщила, что сейчас в планах ввести в эксплуатацию ещё два помещения. «Одно – непосредственно моя мастерская, потому что я, грубо говоря, подготовила базу и нашла людей, которые могут меня подстраховывать на мастер-классах. Это очень много времени занимает, а мне хочется [самой что-то создавать. – ПАИ]», – пояснила основательница студии «Какао».

В мастерскую регулярно приходят заниматься несколько групп детей, рассказала гостья радиоэфира. Она отметила, что ей очень хочется достичь с воспитанниками такого уровня, чтобы можно было устраивать тематические выставки.

«В больших городах это есть. А у нас, к сожалению, нет. У нас есть школа искусств, в которой детей учат. Но у них всё остаётся на стадии условной лошадки, а ребёнок, пока не стал взрослым, – уникальный. У его фантазии нет границ. И очень хочется с этими ребятами продолжать работать, набирать новых. Возможно, расширять педсостав, делиться этим и создать настоящую школу лепной керамики», – пояснила основательница студии.

Лилия Семёнова отметила, что проведение выставок может стать хорошим стимулом для ребят. Кроме того, это может способствовать популяризации этого ремесла у подрастающего поколения, подчеркнула она.

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