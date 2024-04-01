Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове

17:40, 01 апреля 2024, ПАИ

​Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове 25 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Открытый гастрономический фестиваль будет работать в парке Строителей. Главное блюдо этого года – пельмени.

На фестивале будет организован пельменный фудкорт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, открытая кухня с шеф-поварами и развлекательная программа для всей семьи.

Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах по лепке пельменей.