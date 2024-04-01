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Псковичка стала призёром первенства Уральского федерального округа по самбо

Псковичка Диана Бабаева стала серебряным призёром первенства Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения. Соревнования прошли в Ямало-Ненецком автономном округе с 29 по 31 марта, сообщается в группе «Самбо Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичка стала призёром первенства Уральского федерального округа по самбо. Фото: группа «Самбо Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Диана Бабаева провела пять схваток и лишь в одной потерпела поражение.

Теперь самбистка отправится на первенство России, которое состоится в Кемерово с 19 по 24 июня.

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