Учителя Псковской области осваивают программу «Орлята России»
Очередной образовательный интенсив по реализации программы социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», который объединил более 100 учителей начальных классов Псковской области, прошёл 26 и 28 марта при поддержке Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства». Об этом сообщается в Telegram-канале «Навигаторы детства I Псковская область».
В ходе образовательного интенсива региональный куратор программы «Орлята России» в Псковской области Екатерина Архипова познакомила педагогов с концептуальными основами программы, темпами развития проекта в регионе и рассказала о первых десяти шагах реализации проекта.
«Благодарим участников и команду организаторов за продуктивную встречу. Только общими усилиями программа будет успешно развиваться на территории региона», – отметили в Telegram-канале.
Почти 850 заявлений на зачисление в первый класс подали в Псковской области через «Госуслуги»