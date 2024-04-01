Учителя Псковской области осваивают программу «Орлята России»

18:00, 01 апреля 2024, ПАИ

Очередной образовательный интенсив по реализации программы социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», который объединил более 100 учителей начальных классов Псковской области, прошёл 26 и 28 марта при поддержке Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства». Об этом сообщается в Telegram-канале «Навигаторы детства I Псковская область».

В ходе образовательного интенсива региональный куратор программы «Орлята России» в Псковской области Екатерина Архипова познакомила педагогов с концептуальными основами программы, темпами развития проекта в регионе и рассказала о первых десяти шагах реализации проекта.

«Благодарим участников и команду организаторов за продуктивную встречу. Только общими усилиями программа будет успешно развиваться на территории региона», – отметили в Telegram-канале.