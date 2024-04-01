Почти 850 заявлений на зачисление в первый класс подали в Псковской области через «Госуслуги»
849 заявлений на зачисление в первый класс подали жители Псковской области через портал «Госуслуг», сообщил ПАИ начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.
Напомним, сегодня первый день подачи заявлений на зачисление в первый класс.
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01 апреля 2024
Почти 850 заявлений на зачисление в первый класс подали в Псковской области через «Госуслуги»