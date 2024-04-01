Как принять участие в общегородском субботнике в Пскове

19:54, 01 апреля 2024, ПАИ

Весенний месячник благоустройства стартовал в Пскове сегодня, 1 апреля, и продлится до 30 апреля. Как принять участие в уборке территорий, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Алексеева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Такие месяцы чистоты мы проводим ежегодно, это давнишняя традиция. Осенью и весной объявляется период, когда мы предлагаем всем инициативным группам, организациям и жителям принять участие в уборке города. Весной это подготовка к летнему сезону, а осенью – уборка перед началом зимнего периода. Мы предлагаем гражданам принять участие в городском субботнике по уборке тех территорий, которые не входят в рамки наших контрактов. Со своей стороны мы предлагаем помощь, предоставляем перчатки, грабли и так далее. Мусор потом вывезем своими силами в рамках контракта», – сказала Татьяна Алексеева.

Она отметила, что обычно граждане убирают территории вокруг своих домов и гаражей.

«Но если есть те, кто хочет что-нибудь убрать, но не знает что, он может обратиться к нам, в управление городского хозяйства, и мы предложим перечень территорий для уборки. В зависимости от количества желающих большую или маленькую территорию мы предложим и расскажем, как до неё добраться. Соответственно, можно обратиться со своей инициативой, и мы поможем с инвентарём, или же прийти за идеей, где убрать, а мы подскажем, какие есть территории на выбор», – рассказала Татьяна Алексеева.

В управление городского хозяйства можно обратиться лично по адресу Псков, улица Яна Фабрициуса, 6, четвёртый этаж, отдел благоустройства, позвонить по номеру телефона 29-15-22, а также отправить запрос на электронную почту ugh@pskovadmin.ru (при этом нужно указать свои контактные данные).

Татьяна Алексеева подчеркнула, что житель может отправиться на неограниченное количество территорий, управление городского хозяйства обеспечит его необходимым инвентарём. Она отметила, что в подобные мероприятия всё чаще вовлекается молодёжь.