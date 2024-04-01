Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как принять участие в общегородском субботнике в Пскове

Весенний месячник благоустройства стартовал в Пскове сегодня, 1 апреля, и продлится до 30 апреля. Как принять участие в уборке территорий, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Алексеева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Как принять участие в общегородском субботнике в Пскове. Фото: ПАИ

«Такие месяцы чистоты мы проводим ежегодно, это давнишняя традиция. Осенью и весной объявляется период, когда мы предлагаем всем инициативным группам, организациям и жителям принять участие в уборке города. Весной это подготовка к летнему сезону, а осенью – уборка перед началом зимнего периода. Мы предлагаем гражданам принять участие в городском субботнике по уборке тех территорий, которые не входят в рамки наших контрактов. Со своей стороны мы предлагаем помощь, предоставляем перчатки, грабли и так далее. Мусор потом вывезем своими силами в рамках контракта», – сказала Татьяна Алексеева.

Она отметила, что обычно граждане убирают территории вокруг своих домов и гаражей.

«Но если есть те, кто хочет что-нибудь убрать, но не знает что, он может обратиться к нам, в управление городского хозяйства, и мы предложим перечень территорий для уборки. В зависимости от количества желающих большую или маленькую территорию мы предложим и расскажем, как до неё добраться. Соответственно, можно обратиться со своей инициативой, и мы поможем с инвентарём, или же прийти за идеей, где убрать, а мы подскажем, какие есть территории на выбор», – рассказала Татьяна Алексеева.

В управление городского хозяйства можно обратиться лично по адресу Псков, улица Яна Фабрициуса, 6, четвёртый этаж, отдел благоустройства, позвонить по номеру телефона 29-15-22, а также отправить запрос на электронную почту ugh@pskovadmin.ru (при этом нужно указать свои контактные данные).

Татьяна Алексеева подчеркнула, что житель может отправиться на неограниченное количество территорий, управление городского хозяйства обеспечит его необходимым инвентарём. Она отметила, что в подобные мероприятия всё чаще вовлекается молодёжь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2024

Студенты ПсковГУ поборолись за звание лучшего профбюро
01 апреля 2024

Как принять участие в общегородском субботнике в Пскове
01 апреля 2024

Около 45 тысяч рублей собрал санаторий «Черёха» в рамках патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих»
01 апреля 2024

Почти 850 заявлений о зачислении в первый класс подали в Псковской области через «Госуслуги»
01 апреля 2024

Посол Узбекистана в России посетил Псковскую область
01 апреля 2024

Фольклорный коллектив ПсковГУ «Плескава» защитит звание народного 12 апреля
01 апреля 2024

Учителя Псковской области осваивают программу «Орлята России»
01 апреля 2024

Публикуем график отключения света в Невельском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...