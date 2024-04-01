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Студенты ПсковГУ поборолись за звание лучшего профбюро

Студенты ПсковГУ поборолись за звание лучшего профбюро. Конкурс проходил в зале Дома профсоюзов с 28 по 30 марта в рамках регионального этапа всероссийского конкурса среди профбюро «Ты лидер». В работе жюри приняли участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель молодёжного совета Светлана Артемьева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Студенты ПсковГУ поборолись за звание лучшего профбюро. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как отметили в организации, всего в конкурсе приняло участие шесть команд профкома студентов высшего учебного заведения. Победила команда института образования и социальных наук ПсковГУ. Теперь она представит профком студентов ПсковГУ на окружном этапе, который пройдёт в Карелии с 4 по 7 апреля.

«За эти три дня ребята показали своё умение общаться с членами профсоюза. Мы оценили их знания и навыки работы с нормативными документами по профсоюзной части. Ребята проводят большую работу для привлечения в свои ряды новых членов профсоюза. Это невероятный труд, заслуживающий уважения», – отметил лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.

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