Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
В самих башнях продолжается реставрация.
Древние боевые башни Псково-Печерского монастыря впервые отреставрировали в 1960-х годах при архимандрите Алипии. Тогда же получили новое художественное завершение кованые прапоры, выполненные архитектором-реставратором В. П. Смирновым.
Отмечается, что каждый прапор имеет собственный символ. Для башни Нижних решёток выкован железный стяг с образом Спаса Нерукотворного, для башни Верхних решёток – трубящий архангел. Благовещенская башня украшены флагом со сценой Благовещения. На Изборской башне, служившей, в частности, воротами для курьерской службы, установлен прапор с изображением барса.
Реставраторам предстоит восполнить утраты исторической ковки, укрепить её, покрасить специальными составами и починить механизм флюгеров.
Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
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