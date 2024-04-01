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Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре

Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

  • Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В самих башнях продолжается реставрация.

Древние боевые башни Псково-Печерского монастыря впервые отреставрировали в 1960-х годах при архимандрите Алипии. Тогда же получили новое художественное завершение кованые прапоры, выполненные архитектором-реставратором В. П. Смирновым.

Отмечается, что каждый прапор имеет собственный символ. Для башни Нижних решёток выкован железный стяг с образом Спаса Нерукотворного, для башни Верхних решёток – трубящий архангел. Благовещенская башня украшены флагом со сценой Благовещения. На Изборской башне, служившей, в частности, воротами для курьерской службы, установлен прапор с изображением барса.

Реставраторам предстоит восполнить утраты исторической ковки, укрепить её, покрасить специальными составами и починить механизм флюгеров.

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