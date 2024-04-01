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Общество

Большой субботник провели в Пушкинских Горах

Большой субботник провели в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

  • Большой субботник провели в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Большой субботник провели в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Большой субботник провели в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Большой субботник провели в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Большой субботник провели в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Большой субботник провели в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой

В нём приняли участие сотрудники районной администрации, социальной службы, территориальной избирательной комиссии. Они убрали территорию вокруг здания администрации, часть парка, склоны по обеим сторонам дороги от администрации до памятника Пушкину и Святогорского монастыря.

Оксана Филиппова поблагодарила всех, кто принял участие в субботнике, а также призвала жителей Пушкиногорского района навести уборку на придомовых, подведомственных и общественных территориях.

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