Большой субботник провели в Пушкинских Горах
Большой субботник провели в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
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Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
В нём приняли участие сотрудники районной администрации, социальной службы, территориальной избирательной комиссии. Они убрали территорию вокруг здания администрации, часть парка, склоны по обеим сторонам дороги от администрации до памятника Пушкину и Святогорского монастыря.
Оксана Филиппова поблагодарила всех, кто принял участие в субботнике, а также призвала жителей Пушкиногорского района навести уборку на придомовых, подведомственных и общественных территориях.
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