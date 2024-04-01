Большой субботник провели в Пушкинских Горах

22:12, 01 апреля 2024, ПАИ

Большой субботник провели в Пушкинских Горах, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой



Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой











В нём приняли участие сотрудники районной администрации, социальной службы, территориальной избирательной комиссии. Они убрали территорию вокруг здания администрации, часть парка, склоны по обеим сторонам дороги от администрации до памятника Пушкину и Святогорского монастыря.

Оксана Филиппова поблагодарила всех, кто принял участие в субботнике, а также призвала жителей Пушкиногорского района навести уборку на придомовых, подведомственных и общественных территориях.