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Международный день детской книги отмечается 2 апреля

2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги, сообщает calend.ru. Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге.

В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.

Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины XVII века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В XVIII веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок. Только в XIX веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности — сказки братьев Гримм и Г.Х. Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

Немалое внимание созданию детской литературы уделялось и в России. Известно, что ещё в XVII веке иеромонах Савватий писал стихи специально для детей, а в XVIII-XIX веках детские произведения создавали А. Пушкин, С. Аксаков, А. Шишков, А. Погорельский и другие. Тогда же начали появляться и первые детские журналы. Не менее известны и советские детские писатели и поэты — А. Гайдар, Н. Носов, А. Барто, К. Чуковский, В. Бианки, Б. Заходер, Э. Успенский и многие другие.

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