Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студент из Китая рассказал, почему поступил в ПсковГУ и чем ему нравится Псков

Студент из Китая Сун Ци рассказал, чем его привлекла перспектива учёбы в Пскове, как удаётся адаптироваться к жизни на Северо-Западе России и какие планы он строит на ближайшее будущее, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Студент из Китая рассказал, почему поступил в ПсковГУ и чем ему нравится Псков. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Сун Ци уверен, что в будущем Россия и Китай продвинутся далеко вперёд в деловом сотрудничестве. Именно поэтому он решил учить русский язык и изучать международный бизнес.

«Сейчас на занятиях в университете мы изучаем русский язык, но потом у каждого иностранного студента появятся свои предметы. Я буду изучать экономику уже в следующем семестре, чтобы углубиться в тему бизнеса», – сказал Сун Ци.

По его словам, на севере Китая, где он родился, редко можно увидеть реки, поэтому Псков привлёк его своей природой. «Мне нравятся ваши реки – Пскова и Великая. Я часто гуляю возле них. Ещё я люблю путешествовать, а ваш город находится на границе трёх стран и рядом с крупными русскими городами», – поделился юноша. Он уже побывал в Санкт-Петербурге, в планах – Москва, Самара, Казань, а также Белоруссия и страны Прибалтики.

Что касается жителей Пскова, Сун Ци отметил, что «люди здесь живут медленно и они счастливы».

Студент признался, что самым сложным для него оказалось не изучение русского языка (хотя формообразование глаголов, по словам молодого человека, до сих пор не укладывается у него в голове), а климат Северо-Запада.

«В моём городе есть все четыре климатических сезона, но мне больше нравятся весна и осень. Эти два сезона очень красивые: и не жарко, и не холодно. Когда я приехал в Россию, сложно было привыкнуть, что у вас такая долгая зима. Но ваша осень мне нравится», – сказал Сун Ци.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2024

Студент из Китая рассказал, почему поступил в ПсковГУ и чем ему нравится Псков
01 апреля 2024

Косметолог Музелли Шукан перечислила опасные весной косметические процедуры
01 апреля 2024

Большой субботник провели в Пушкинских Горах
01 апреля 2024

Число первоклассников в Пскове увеличится в следующем учебном году
01 апреля 2024

Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
01 апреля 2024

Опубликован график отключений электроэнергии в Печорском районе
01 апреля 2024

Студенты ПсковГУ поборолись за звание лучшего профбюро
01 апреля 2024

Как принять участие в общегородском субботнике в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...