Студент из Китая рассказал, почему поступил в ПсковГУ и чем ему нравится Псков

23:38, 01 апреля 2024, ПАИ

Студент из Китая Сун Ци рассказал, чем его привлекла перспектива учёбы в Пскове, как удаётся адаптироваться к жизни на Северо-Западе России и какие планы он строит на ближайшее будущее, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Сун Ци уверен, что в будущем Россия и Китай продвинутся далеко вперёд в деловом сотрудничестве. Именно поэтому он решил учить русский язык и изучать международный бизнес.

«Сейчас на занятиях в университете мы изучаем русский язык, но потом у каждого иностранного студента появятся свои предметы. Я буду изучать экономику уже в следующем семестре, чтобы углубиться в тему бизнеса», – сказал Сун Ци.

По его словам, на севере Китая, где он родился, редко можно увидеть реки, поэтому Псков привлёк его своей природой. «Мне нравятся ваши реки – Пскова и Великая. Я часто гуляю возле них. Ещё я люблю путешествовать, а ваш город находится на границе трёх стран и рядом с крупными русскими городами», – поделился юноша. Он уже побывал в Санкт-Петербурге, в планах – Москва, Самара, Казань, а также Белоруссия и страны Прибалтики.

Что касается жителей Пскова, Сун Ци отметил, что «люди здесь живут медленно и они счастливы».

Студент признался, что самым сложным для него оказалось не изучение русского языка (хотя формообразование глаголов, по словам молодого человека, до сих пор не укладывается у него в голове), а климат Северо-Запада.

«В моём городе есть все четыре климатических сезона, но мне больше нравятся весна и осень. Эти два сезона очень красивые: и не жарко, и не холодно. Когда я приехал в Россию, сложно было привыкнуть, что у вас такая долгая зима. Но ваша осень мне нравится», – сказал Сун Ци.