Семь палов травы потушили пожарные за сутки в Псковской области
Семь палов травы потушили пожарные за минувшие сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Один из пожаров ликвидировали в Великих Луках, два – в Великолукском районе. В Бежаницах, Невеле, Новосокольниках, Усвятах – по одному ландшафтному пожару. Всего от огня пострадало 9,05 гектара.
Кроме того, в котельной в деревне Булынино Великолукского района сгорела сажа в дымоходе. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов.
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