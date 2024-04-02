Семь палов травы потушили пожарные за сутки в Псковской области

09:54, 02 апреля 2024, ПАИ

Семь палов травы потушили пожарные за минувшие сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Один из пожаров ликвидировали в Великих Луках, два – в Великолукском районе. В Бежаницах, Невеле, Новосокольниках, Усвятах – по одному ландшафтному пожару. Всего от огня пострадало 9,05 гектара.

Кроме того, в котельной в деревне Булынино Великолукского района сгорела сажа в дымоходе. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов.