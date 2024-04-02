Сирены оповещения включат в Псковской области 3 апреля

10:19, 02 апреля 2024, ПАИ

Плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут в Псковской области 3 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Запуск электросирен и громкоговорителей с передачей сигнала «Внимание всем» произойдёт 3 апреля в 8:00 по московскому времени.

Проверка системы оповещения проводится с целью оценить готовность системы оповещения по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.