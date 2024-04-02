В Пскове требуются сотрудники на должности полицейского и полицейского-водителя ППС
В Пскове требуются сотрудники на должности полицейского и полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
На работу приглашаются граждане до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.
Заработная плата сотрудника – от 33 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.
Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.
Обращаться по адресу: Псков, ул. Новгородская, д. 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).
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