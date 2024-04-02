Почётное звание «Душа земли Псковской» присвоили трём работникам культуры

11:34, 02 апреля 2024, ПАИ

Трое работников культуры Псковской области удостоены почётного звания «Душа земли Псковской». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Почётное звание в 2024 году присвоено заместителю директора по творческой работе Дома офицеров Светлане Васильевой, концертмейстеру народного самодеятельного хора «Песня русская», хора ветеранов, участнику народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русская мозаика» Островского района Николаю Александрову и балетмейстеру народного коллектива Писковичского дома культуры, руководителю танцевальной группы «Вереница» и хореографического ансамбля «Наши дети» Ольге Шиловской.

Удостоверения о присвоении почётного звания им вручат в рамках празднования 80-летия Псковской области в августе.

Отметим, что почётное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года за большой вклад в развитие и сохранение народного самодеятельного творчества, народной традиционной культуры Псковщины, а также за активную просветительскую и педагогическую деятельность, которая направлена на освоение и передачу творческих навыков молодежи.