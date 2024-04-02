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Общество

Дожди прогнозируются в Псковской области 3 апреля

Облачная погода и дожди ожидаются 3 апреля в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Дожди прогнозируются в Псковской области 3 апреля. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе в течение суток составит от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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