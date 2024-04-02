Дожди прогнозируются в Псковской области 3 апреля

12:55, 02 апреля 2024, ПАИ

Облачная погода и дожди ожидаются 3 апреля в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе в течение суток составит от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.