Дожди прогнозируются в Псковской области 3 апреля
Облачная погода и дожди ожидаются 3 апреля в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха в регионе в течение суток составит от +4 до +9 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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