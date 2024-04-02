Беременных псковичек научат справляться со страхами и расскажут о переобучении в декрете
5 апреля женский клуб при Центре занятости населения Пскова проведёт встречу для беременных и молодых мам «Психологический комфорт молодой мамы и карьера». Встреча будет посвящена Всероссийскому дню беременных, который отмечается 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Молодые и будущие мамы узнают, как можно бесплатно пройти обучение в декрете по нацпроекту «Демография», смогут пройти профтестирование на тему «Кем я хочу и могу быть», а также проработают вопросы психологического комфорта, научатся справляться с тревожностью, страхами и депрессией.
Занятие бесплатное, но нужна регистрация. Записаться на мероприятие нужно в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/interespskov?w=wall-219886822_256
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