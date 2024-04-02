Довольствие от 207 тысяч рублей предлагают псковичам за службу в новых регионах России

11:50, 02 апреля 2024, ПАИ

Довольствие от 207 тысяч рублей предлагают псковичам за службу в новых регионах России. Отбор на службу проводит Управление Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Проводится отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, дом 77. Подробности можно узнать по телефонам 8 (8112) 73-43-13, 8 (8112) 22-09-13 (круглосуточно).