Спортсмены Псковской области стали призёрами соревнований по спортивному ориентированию в Белоруссии

12:02, 02 апреля 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами соревнований по спортивному ориентированию «Брестский подснежник», которые прошли в Белоруссии с 29 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Русь».

В соревнованиях приняли участие более 550 спортсменов из России и Белоруссии, в том числе ориентировщики из Пскова и Себежа.

В рамках состязаний было представлено три старта: удлинённый спринт, спринтерская дистанция и классическая дистанция.

Псковичи Николай Иванов и Сергей Чернов смогли стать бронзовыми призёрами соревнований, а Виталий Матвеев завоевал золотую награду.

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