УАЗ загорелся во время движения в Пушкиногорском районе
Водитель пострадал в результате возгорания автомобиля во время движения. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Возгорание автомобиля УАЗ произошло у дома № 34 в деревне Кириллово Пушкиногорского района.
По предварительным данным, автомобиль загорелся во время движения. Водитель и пассажир выскочили из него по ходу движения, после чего УАЗ протаранил дерево.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на гараж и жилой дом. Водителю оказана помощь, от госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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