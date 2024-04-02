УАЗ загорелся во время движения в Пушкиногорском районе

13:09, 02 апреля 2024, ПАИ

Водитель пострадал в результате возгорания автомобиля во время движения. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание автомобиля УАЗ произошло у дома № 34 в деревне Кириллово Пушкиногорского района.

По предварительным данным, автомобиль загорелся во время движения. Водитель и пассажир выскочили из него по ходу движения, после чего УАЗ протаранил дерево.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на гараж и жилой дом. Водителю оказана помощь, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.