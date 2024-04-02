В Великолукском районе провели работы по модернизации базовой станции
В деревне Урицкое Великолукского района продолжается развитие и совершенствование услуг связи. Сотовый оператор провёл работы по модернизации базовой станции, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Более 120 местных жителей получили доступ к мобильному интернету и, как следствие, современным электронным сервисам.
В 2023 году деревня Урицкое стала одним из победителей народного голосования за населённые пункты, в которых будут построены или усилены базовые станции, в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0»). 419 человек отдали свой голос за деревню Урицкое, это лучший результат по всей Псковской области.
Проект «УЦН 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.
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