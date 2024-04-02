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Спорт

МОК создал специальную комиссию для отслеживания публичных заявлений российских спортсменов

Международный олимпийский комитет создал специальную комиссию для отслеживания заявлений российских спортсменов. Об этом стало известно из беседы пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) с президентом МОК Томасом Бахом, которую пранкеры опубликовали в своём телеграм-канале.

МОК создал специальную комиссию для отслеживания публичных заявлений российских спортсменов. На фото президент МОК Томас Бах. Фото: Олимпийский комитет России

В разговоре с якобы африканским чиновником Томас Бах рассказал, что украинская сторона также получала предложение от МОК с тем, чтобы они предоставляли информацию о поведении российских спортсменов или чиновников. Также президент МОК добавил, что атлеты, которые высказались в поддержку России, не примут участие в Олимпийских играх в Париже.

29 марта Томас Бах заявлял, что МОК удалось избежать бойкота Олимпийских игр со стороны Украины и России. По новым правилам российских и белорусских спортсменов допустят до Олимпиады при условии, что они будут носить нейтральный статус, выступят исключительно в индивидуальном зачёте, а также не будут связаны с силовыми ведомствами.

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