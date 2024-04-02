Итоги чемпионата «Профессионалы» подводят в медиацентре ПАИ

14:34, 02 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы», который проходил на базе Псковского политехнического колледжа, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 2 апреля.

Какой уровень подготовки показали студенты СПО региона, что дают такие чемпионаты, кто отправится на федеральный уровень, как такие конкурсы влияют на престиж рабочих профессий?

Об этом и многом другом расскажет исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.