Итоги чемпионата «Профессионалы» подводят в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы», который проходил на базе Псковского политехнического колледжа, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 2 апреля.
Какой уровень подготовки показали студенты СПО региона, что дают такие чемпионаты, кто отправится на федеральный уровень, как такие конкурсы влияют на престиж рабочих профессий?
Об этом и многом другом расскажет исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.
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