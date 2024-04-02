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Пушкинский заповедник приглашает желающих принять участие в новом литературном конкурсе

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает желающих принять участие в литературном конкурсе. Он называется «Любопытный запас путевых моих наблюдений», по цитате из пушкинского «Станционного смотрителя», и посвящён 200-летию приезда ссыльного поэта в псковское родовое имение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Энгель Насибулин. Карета (2004). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Пушкин путешествовал не так много, как хотел бы, и в основном только по России, поскольку был «невыездным», как определили бы сегодня. Свои впечатления от дальних и ближних поездок поэт описывал ярко и профессионально точно — как в письмах друзьям и близким, так и в сочинениях. Организаторы конкурса предлагают будущим участникам этого творческого соревнования последовать примеру Александра Сергеевича, а свои путевые заметки прислать в адрес Музейной почты Пушкинского заповедника.

Конкурс «Любопытный запас путевых моих наблюдений» предполагает две номинации: описание путешествия в прозе и в стихах; при этом жюри будет отдельно оценивать работы детей (до 18 лет) и взрослых. Письма с конкурсными работами должны быть отправлены только по почте, в период до 31 октября. Дата отправки будет определяться по почтовому штемпелю.

Подробнее о путешествиях Пушкина и о новом музейном конкурсе «Любопытный запас путевых моих наблюдений» можно узнать на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника в разделе «Конкурсы → 2024».

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