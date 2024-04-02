Ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на крупнейшем детском фестивале фольклора

13:08, 02 апреля 2024, ПАИ

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на II Всероссийской детской фольклориаде. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Псковичи подготовили для гостей и участников мероприятия фрагмент детской вечерки. Она воссоздана по материалам из экспедиций в Красногородский район.

Также участие в выступлении примут музыканты из пушкиногорского фольклорного ансамбля «Поозерье».

Отметим, крупнейший детский фестиваль фольклора состоится с 19 по 23 июня в Казани.