Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на крупнейшем детском фестивале фольклора

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на II Всероссийской детской фольклориаде. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на крупнейшем детском фестивале фольклора. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Псковичи подготовили для гостей и участников мероприятия фрагмент детской вечерки. Она воссоздана по материалам из экспедиций в Красногородский район.

Также участие в выступлении примут музыканты из пушкиногорского фольклорного ансамбля «Поозерье».

Отметим, крупнейший детский фестиваль фольклора состоится с 19 по 23 июня в Казани.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2024

Ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на крупнейшем детском фестивале фольклора
02 апреля 2024

Почётное звание «Душа земли Псковской» присвоили трём работникам культуры
01 апреля 2024

Фольклорный коллектив ПсковГУ «Плескава» защитит звание народного 12 апреля
01 апреля 2024

Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове
01 апреля 2024

Псковичей приглашают на вечер памяти поэта Андрея Виноградова
01 апреля 2024

Школа лепной керамики может появиться в Пскове
01 апреля 2024

Коллекция Псковского музея-заповедника пополнилась новой графикой
01 апреля 2024

Названы даты проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...