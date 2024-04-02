Ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на крупнейшем детском фестивале фольклора
Народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на II Всероссийской детской фольклориаде. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Псковичи подготовили для гостей и участников мероприятия фрагмент детской вечерки. Она воссоздана по материалам из экспедиций в Красногородский район.
Также участие в выступлении примут музыканты из пушкиногорского фольклорного ансамбля «Поозерье».
Отметим, крупнейший детский фестиваль фольклора состоится с 19 по 23 июня в Казани.
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02 апреля 2024
Ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на крупнейшем детском фестивале фольклора