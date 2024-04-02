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Десять профессиональных волейбольных мячей вручил псковской спортшколе Юрий Сорокин

Десять новых профессиональных мячей, рекомендованных Всероссийской федерацией волейбола, вручил псковской спортшколе «Бригантина» вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Десять профессиональных волейбольных мячей вручил псковской спортшколе Юрий Сорокин. Фото с личной страницы Юрий Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Юрий Сорокин отметил, что новые мячи пришли на смену мячам фирмы Mikasa, которая больше не осуществляет официальных поставок в Россию.

«Судя по отзывам псковских волейболистов, новый мяч им понравился. По их словам, у мяча очень эффективная подача и хорошее планирование в воздухе. Ребята уже приступили к тренировкам с использованием Volar VL-100. Желаем нашим спортсменам успехов в турнирах и только победных матчей», – поделился вице-спикер.

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