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Общество

Бал Победы состоится в Пскове 6 мая

6 мая Псковский городской молодёжный центр проведёт Бал Победы, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото городского молодёжного центра

Участники от 14 до 35 лет под руководством хореографа Светланы Бурдонос смогут посетить репетиции и затем на публике исполнить известные танцы 1940-х годов под музыку военного духового оркестра. Кроме того, в день мероприятия состоится выступление творческих коллективов, пройдут танцевальные игры, будут работать тематические зоны.

Интерактивные площадки начнут работать с 17:30, открытие бала – в 18:00.

Регистрация на бал проходит индивидуально и обязательно. На мероприятии действует дресс-код, который необходимо соблюдать каждому участнику в обязательном порядке. Вход для гостей свободный.

Репетиции будут проходить каждый вторник и четверг, начиная с 4 апреля, на базе колледжа искусств им. Римского-Корсакова по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. Подробности будут публиковаться в беседе участников и на странице мероприятия: vk.com/balpobedy60.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам 56-44-44 или 56-37-07.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке РОО «Псковский молодёжный центр», студии исторического и социального танца и войсковой части 64044.

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