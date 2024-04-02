Великолукские гимнастки стали призёрами соревнований в Санкт-Петербурге

14:41, 02 апреля 2024, ПАИ

Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Атлетика», стали призёрами открытого турнира по спортивной гимнастике «Динамика CUP», который прошёл в Санкт-Петербурге с 30 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменок из Санкт-Петербурга, Челябинска, Зеленограда, Екатеринбурга, Казани и Алтая. Великие Луки представили семь великолучанок.

По программе второго юношеского разряда Алина Кобикова и Милослава Авдеева смогли завоевать золото, серебро и бронзу.

Полина Илларионова отличилась тремя золотыми и одной бронзовой медалью по программе «Юная гимнастка». Также по две награды завоевали Александра Носова, Эмилия Арзоян и Полина Казак.

Тренируются спортсменки под руководством Екатерины Кирюхиной и Ольги Ткачёвой.

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