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Спортсмены Псковской области стали призёрами межрегионального турнира по джиу-джитсу

Спортсмены Псковской области стали призёрами межрегионального турнира по джиу-джитсу «Доблесть», который прошёл в спорткомплексе «Писковичи» 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov.

Спортсмены Псковской области стали призёрами межрегионального турнира по джиу-джитсу. Фото: клуб Lion sport

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Великого Новгорода, Смоленска, Калуги, Серёдки, Острова, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук и Печор.

Золотыми наградами соревнований отличились спортсмены Псковской области Ксения Лапина, Ксения Изотова, Григорий Белов, Вячеслав Власов, Дмитрий Рыбаков, Сергей Меер и Дарья Прокошенко.

Отметим, что всего борцы из Псковской области смогли завоевать около 25 медалей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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