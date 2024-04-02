Спортсмены Псковской области стали призёрами межрегионального турнира по джиу-джитсу

15:00, 02 апреля 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами межрегионального турнира по джиу-джитсу «Доблесть», который прошёл в спорткомплексе «Писковичи» 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Великого Новгорода, Смоленска, Калуги, Серёдки, Острова, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук и Печор.

Золотыми наградами соревнований отличились спортсмены Псковской области Ксения Лапина, Ксения Изотова, Григорий Белов, Вячеслав Власов, Дмитрий Рыбаков, Сергей Меер и Дарья Прокошенко.

Отметим, что всего борцы из Псковской области смогли завоевать около 25 медалей.

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