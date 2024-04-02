Гадюки проснулись в Псковской области

15:12, 02 апреля 2024, ПАИ

Гадюки проснулись в Псковской области, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ старший научный сотрудник Полистовского заповедника Наталья Кузьмицкая.

«Специалисты и инспектора Полистовского заповедника буквально вчера видели несколько гадюк», – отметила старший научный сотрудник.

Наталья Кузьмицкая уточнила, что их обнаружили во время осмотра территории в 5-10 километрах от Полистовского заповедника.

«И естественно, на территории самого заповедника они также есть. Сейчас их можно будет увидеть на прогретых солнцем лугах», – предостерегла специалист.