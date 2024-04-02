Гадюки проснулись в Псковской области
Гадюки проснулись в Псковской области, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ старший научный сотрудник Полистовского заповедника Наталья Кузьмицкая.
«Специалисты и инспектора Полистовского заповедника буквально вчера видели несколько гадюк», – отметила старший научный сотрудник.
Наталья Кузьмицкая уточнила, что их обнаружили во время осмотра территории в 5-10 километрах от Полистовского заповедника.
«И естественно, на территории самого заповедника они также есть. Сейчас их можно будет увидеть на прогретых солнцем лугах», – предостерегла специалист.
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