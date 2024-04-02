Три медали выиграли юные псковские самбисты в Санкт-Петербурге

15:09, 02 апреля 2024, ПАИ

Три медали выиграли псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», на межрегиональных соревнованиях по самбо среди юношей 11-12 лет «Новый вектор». Состязания прошли в Санкт-Петербурге 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Илья Николаев в весовой категории до 65 килограммов стал победителем турнира. Серебро на счету Виктора Микова, который сражался в весовой категории до 50 килограммов. В весовой категории до 38 килограммов бронзовым призёром стал Артём Яковлев.

Тренируют спортсменов Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.

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