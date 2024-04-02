В Пскове прошло торжество в честь работников культуры

15:11, 02 апреля 2024, ПАИ

В Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры РФ. В нем приняли участие официальные лица Пскова, работники учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, почетные гости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

От имени депутатов городской Думы участников мероприятия поздравил председатель ПГД Александр Гончаренко. «Спасибо вам за юных псковичей, воспитанников музыкальных школ и школы искусств. Спасибо за взрослые творческие коллективы, за их необыкновенное мастерство, артистизм на фестивалях и конкурсах всех уровней», – поблагодарил он и пожелал успешной реализации новых проектов.

В завершение выступления Александр Гончаренко вручил почетную грамоту Псковской городской Думы главному режиссеру псковского Дома офицеров Анне Дмитриевой, благодарственные письма ПГД – Константину Абабкову, Игорю Никитину, Ирине Михайловой и Наталье Петровой. Кроме того, ряд работников культуры были поощрены почетными грамотами и благодарственными письмами председателя городской Думы.