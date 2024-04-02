Рекламные вывески в Великих Луках приводят в порядок в соответствии с дизайн-кодом
Рекламные вывески на улицах Великих Лук приводят в порядок в соответствии с дизайн-кодом, пишут Luki-News.
Представители администрации муниципалитета проводят рейды, направленные на выявление самовольно размещённых баннеров. Планируются выезды на объекты на проспекте Ленина, улицах Некрасова, Либкнехта, Энгельса, а также в удалённые микрорайоны – на улицы Щорса, Стадионную, Вокзальную, Глинки.
Напомним, что вывески, не соответствующие дизайн-коду, должны быть демонтированы за счёт собственника, за уклонение от исполнения предписания нежелательные баннеры принудительно уберут с наложением штрафа на собственника.
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