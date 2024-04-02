Снег вернётся в Псковскую область на несколько дней

15:52, 02 апреля 2024, ПАИ

Мокрый снег и нулевая температура будут в Псковской области в ближайшие три дня, сообщила корреспонденту ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Псковская область выходит из тёплого сектора, в котором находилась последние три дня, и входит в область с холодными воздушными массами. Завтра мы ожидаем дождь, в некоторых районах региона он будет особенно сильным. Кроме этого дождь постепенно перейдёт в мокрый снег», – рассказала Тала Нещадимова.

При этом ожидается, что ночные температуры в ближайшие три дня перейдут в отрицательные. Дневная же температура составит от 0 до +5 градусов.

После трёхдневного похолодания синоптик предсказывает потепление, правда, оно будет не таким сильным, как сейчас. Дневная температура 6-7 апреля будет от +10 до +14 градусов. Ночная температура будет в районе +5…+6 градусов.