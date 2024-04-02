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Культура

Новый экскурсионно-образовательный путеводитель разработали в Великих Луках

Новый экскурсионно-образовательный путеводитель появился в Великих Луках, пишут Luki-News.

Экскурсионно-образовательный путеводитель для школьников разработали в Великих Луках. Фото: Luki-News

Разработчиком проекта по туристическим местам Псковской области является отдел по туризму городского комитета культуры. В путеводителе представлены достопримечательности Великих Лук: храм Святителя Тихона, драматический театр, цветные фонтаны и Луки Парк. Отдельная глава посвящена знаковым местам Псковщины: Пушкинским Горам, музею-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино, музею Ивана Васильева в Борках, музею-усадьбе Модеста Мусоргского в Наумово.

Путеводитель создан для школьников. Он состоит из трёх разделов: детство, отрочество, юность, в соответствии с которыми для каждой возрастной группы разработан туристический маршрут, пройти который поможет экскурсовод.

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