Новый экскурсионно-образовательный путеводитель разработали в Великих Луках

16:36, 02 апреля 2024, ПАИ

Новый экскурсионно-образовательный путеводитель появился в Великих Луках, пишут Luki-News.

Разработчиком проекта по туристическим местам Псковской области является отдел по туризму городского комитета культуры. В путеводителе представлены достопримечательности Великих Лук: храм Святителя Тихона, драматический театр, цветные фонтаны и Луки Парк. Отдельная глава посвящена знаковым местам Псковщины: Пушкинским Горам, музею-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино, музею Ивана Васильева в Борках, музею-усадьбе Модеста Мусоргского в Наумово.

Путеводитель создан для школьников. Он состоит из трёх разделов: детство, отрочество, юность, в соответствии с которыми для каждой возрастной группы разработан туристический маршрут, пройти который поможет экскурсовод.