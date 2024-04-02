Ещё 32 новых пассажирских автобуса поступили в Псковскую область

15:57, 02 апреля 2024, ПАИ

Ещё 32 новых пассажирских автобуса поступили в Псковскую область, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что это последняя поставка транспорта в рамках специального казначейского кредита. Всего приобретено 47 автобусов, из них 15 поставлено в регион в конце января.

В Псковскую область поступило семь больших низкопольных НЕФАЗов, каждый из них вмещает до 111 человек. В салоне установлены кондиционеры, система радиоинформирования, мультимедийный транслятор, видеонаблюдение. «Это новая для региона техника», - отметил Михаил Ведерников.

Также прибыл ПАЗ малого класса и 39 автобусов среднего класса – это КАВЗ, ПАЗ и ЛИАЗ вместимостью от 30 до 75 пассажиров. В них установлена система видеонаблюдения. ПАЗ и ЛИАЗ оборудованы кондиционерами.

34 автобуса переданы в «Псковпассажиравтотранс», 23 из них уже отправились в филиалы. Еще 13 направлено в ГППО «Славяне», которое работает на юге области.