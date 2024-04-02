Линолеум раздора: сотрудники Госавтоинспекции задержали псковича за поножовщину

16:40, 02 апреля 2024, ПАИ

В полицию Пскова поступило сообщение о том, что на улице Леона Поземского 56-летний пскович получил ножевое ранение живота, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первыми во двор жилого дома прибыли сотрудники Госавтоинспекции – инспекторы ДПС взвода №1 отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенанты полиции Александр Николаев и Виталий Буров. К тому моменту пострадавшего уже увезла скорая. Свидетели передали инспекторам приметы нападавшего и указали направление, в котором он скрылся. В подъезде неподалёку они обнаружили 69-летнего мужчину с окровавленными руками, который пытался избавиться от ножа.

По предварительной информации, причиной конфликта, произошедшего 28 марта, стал выброшенный на свалку линолеум: граждане не смогли решить, кому достанется покрытие. На место происшествия также прибыли сотрудники ППСП УМВД России по городу Пскову и следственно-оперативная группа, нападавшего доставили в отдел.

Проводится проверка. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.