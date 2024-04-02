«Музыкальная экспедиция» вновь пройдёт в Псковском музее-заповеднике в мае

16:53, 02 апреля 2024, ПАИ

«Музыкальная экспедиция» вновь пройдёт в Псковском музее-заповеднике в мае, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Псковский музей-заповедник вновь станет участником проекта «Музыкальная экспедиция» в этом году. «Это фестиваль-путешествие, который выводит музыку за пределы концертных залов и представляет аудитории мировую классику «в исторических декорациях», – отмечают в музее.

Концерты в Пскове снова пройдут в Покровской башне.

В мае состоится сразу три концерта: «Воспоминания о Флоренции» П. И. Чайковского в исполнении Брамс Кларнетового квинтета, Canto Ostinato Симеона Тен Хольта и Spasimo Дж. Соллима Бетховен Квартета N.14.

Перед гостями выступят арт-директор фестиваля виолончелист Борис Андрианов, квартет им. Ойстраха, Никита Ваганов (кларнет), Павел Романенко (альт), Андрей Волосовский (ударные), MOSCOW PERCUSSION ENSEMBLE, Анна Кошкина (виолончель) и Алексей Чой (видеоарт).

Продажа билетов уже стартовала.