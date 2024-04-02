Мужчину, до смерти избившего рулоном плёнки свою возлюбленную, будут судить в Пскове
Мужчину, до смерти избившего рулоном плёнки свою возлюбленную, будут судить в Пскове, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
19 ноября 2023 года в квартире на улице Труда в Пскове подсудимый поссорился с сожительницей и избил её рулоном промышленной упаковочной плёнки. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.
49-летний пскович обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Дело передано в суд.
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