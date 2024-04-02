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Общество

Кандидатуру Михаила Шмакова выдвинуло Псковское профобъединение на должность председателя ФНПР

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принимает участие в работе Генерального Совета ФНПР, который проходит сейчас в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

Как отметили в организации, одним из значимых решений Генсовета стало решение о вхождении Херсонского областного объединения организаций профсоюзов в состав Федерации независимых профсоюзов России.

Кроме того, в пресс-службе Псковского облсовпрофа проинформировали о том, что с 3 по 5 апреля в Колонном зале Дома союзов пройдет XII съезд ФНПР. В рамках мероприятия планируется принять программу ФНПР и резолюции XII съезда, внести изменения в устав федерации, а также рассмотреть вопрос о выборах председателя ФНПР и коллегиальных органов управления ФНПР.

«Сегодня профсоюзы являются одним из участников исторических событий в стране. И каждый член профсоюза может гордиться этим. Уже завтра начнет работу XII съезд ФНПР, на котором будет избран председатель. Псковское профобъединение выдвинуло кандидатуру Михаила Викторовича Шмакова», – сообщил Игорь Иванов.

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