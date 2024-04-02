Псковичей приглашают присоединиться к сбору «Защитникам Белгорода»

17:39, 02 апреля 2024, ПАИ

Сбор «Защитникам Белгорода» открыл Народный фронт совместно с чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения фронта.

«Защитники Белгорода несут службу на своей передовой, защищая от налётов, а порой и от наглого прорыва границы мирное население. Они нуждаются в нашей с вами поддержке не меньше, чем бойцы на передовой», – отмечается в сообщении.

Планируется собрать:

Квадроциклы;

Тепловизионные прицелы;

Квадрокоптеры;

Детекторы дронов;

Средства РЭБ;

Пауэрбанки;

Спальные мешки.

Узнать больше о сборе и присоединиться к нему можно по ссылке.