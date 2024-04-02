Псковичей приглашают присоединиться к сбору «Защитникам Белгорода»
Сбор «Защитникам Белгорода» открыл Народный фронт совместно с чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения фронта.
«Защитники Белгорода несут службу на своей передовой, защищая от налётов, а порой и от наглого прорыва границы мирное население. Они нуждаются в нашей с вами поддержке не меньше, чем бойцы на передовой», – отмечается в сообщении.
Планируется собрать:
- Квадроциклы;
- Тепловизионные прицелы;
- Квадрокоптеры;
- Детекторы дронов;
- Средства РЭБ;
- Пауэрбанки;
- Спальные мешки.
Узнать больше о сборе и присоединиться к нему можно по ссылке.
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