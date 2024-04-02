Российские выпускники по результатам ЕГЭ смогут поступать на бюджет в вузы Белоруссии
Российские выпускники по результатам ЕГЭ смогут поступать на бюджет в вузы Белоруссии. Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования Белоруссии Андрей Иванец, сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора.
«В этом году у нас впервые абитуриенты из Российской Федерации смогут поступать на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ», — сказал он.
В прошлом году граждане России могли поступать лишь на платную форму обучения, причем на тех же условиях, что и граждане Белоруссии.
Андрей Иванец добавил: «Поступление на бюджетную форму получения образования для этих ребят по результатам ЕГЭ предусматривает те обязательства, которые несут сегодня наши ребята из Беларуси, а именно — двухлетняя отработка на предприятиях и в организациях Республики Беларусь».
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