Отец и дочь пострадали в ДТП с лосем в Гдовском районе

18:29, 02 апреля 2024, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем на 129-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В аварии пострадали водитель и пассажир – отец с дочерью. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Гдова, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.