Отец и дочь пострадали в ДТП с лосем в Гдовском районе
Автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем на 129-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В аварии пострадали водитель и пассажир – отец с дочерью. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Гдова, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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