Пьяный водитель-рецидивист протаранил металлический забор в Палкино
Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ возбудили против жителя Палкино, повторно севшего пьяным за руль, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.
Установлено, что в конце марта 2024 года 42-летний мужчина сел пьяным за руль и не справился с управлением автомобилем, в итоге машина протаранила металлический забор и въехала на территорию чужого дома.
За два месяца до происшествия водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и получил 10 суток административного ареста.
В настоящий момент дознаватель проводит следственные и процессуальные действия.
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