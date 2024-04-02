Пьяный водитель-рецидивист протаранил металлический забор в Палкино

19:16, 02 апреля 2024, ПАИ

Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ возбудили против жителя Палкино, повторно севшего пьяным за руль, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

Установлено, что в конце марта 2024 года 42-летний мужчина сел пьяным за руль и не справился с управлением автомобилем, в итоге машина протаранила металлический забор и въехала на территорию чужого дома.

За два месяца до происшествия водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и получил 10 суток административного ареста.

В настоящий момент дознаватель проводит следственные и процессуальные действия.