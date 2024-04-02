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Общество

«До ночи весь город выжгло»: архив рассказал о крупном пожаре 1609 года в Пскове

О крупном пожаре, произошедшем в Пскове в мае 1609 года, рассказал Государственный архив Псковской области в своём Telegram-канале.

«Месяца мая в 15 день, в 6-м часу, загорелось на Полонище у Успенского монастыря, до ночи весь город выжгло», – свидетельствовали летописцы.

«Живоначальная троица в Крему и с чюдотворными образы и с кузнию, и с книгами, и с ризами, и со всею лепотою церковною, и государева казна, зелье и наряд, и вырвало кремскую стену на Великую реку и на Пскову по шестидесят сажен на обе реки, и много людей побило камениемъ, и иные въ церквах погорели люди», – приводились детали. Отмечается, что гробница благоверного князя Довмонта чудом уцелела.

В огне были утрачены государевы грамоты и книги, порох и продовольствие. «Наряд весь огорел, и башни, и раскаты, и врата городские, все просты выгорели, и зелье, и оружие все сгорело у всяких людей», – говорится в тексте.

В архиве отмечают, что подобные пожары случались неоднократно. В большинстве случаев причины не указаны, иногда есть отсылки к сухим грозам. А в 1788 году виновником большой беды стал рыбник Пётр Кондратьев по прозвищу Пенце, который «изволил гулять с братиею в своем анбаре, да огонь заронил».

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