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Общество

Ливни и грозы ожидаются в Псковской области этой ночью

Ливни и грозы ожидаются в Псковской области этой ночью, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ночью 3 апреля с 4:00 до 7:00 местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются ливни, грозы с кратковременным усилением ветра, порывы до 15–18 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Псковичей призывают быть внимательными, избегать одиноко стоящих деревьев, держаться подальше от электропроводок и антенн, не приближаться к слабо укреплённым конструкциям и рекламным щитам, а также быть осторожными на дорогах.

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