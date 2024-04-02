В России до 12,6% сократился нелегальный оборот табака

20:56, 02 апреля 2024, ПАИ

Доля нелегального табака в России снизилась до 12,6 %, сообщают «Известия» со ссылкой на ННЦК.

По данным экспертов, во второй половине 2023 года общая доля незаконного оборота сигарет в сравнении с первым полугодием снизилась с 13,3 до 12,6 %. Потери бюджета, которые оценивает ННЦК, за девять месяцев составили порядка 75 млрд рублей.

Таких результатов удалось достичь благодаря координации усилий государственных органов и использованию инструментов цифровой маркировки, отметила директор ННЦК Ирина Бушина.

Ранее сообщалось, что в Псковской области на 8,3 % сократилось число пьяных преступлений.